في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها يوميا، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:09

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 3:41

أذان المغرب 7:08

أذان العشاء 8:43

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر 03:07

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 3:35

أذان المغرب 7:02

أذان العشاء 8:37

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:08

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:33

أذان المغرب 7:00

أذان العشاء 8:33

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:28

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

أذان الفجر 3:04

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:54

أذان العشاء 8:28