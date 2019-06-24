في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها يوميا، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:09
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 3:41
أذان المغرب 7:08
أذان العشاء 8:43
مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية
أذان الفجر 03:07
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 3:35
أذان المغرب 7:02
أذان العشاء 8:37
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:08
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:33
أذان المغرب 7:00
أذان العشاء 8:33
مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
أذان الفجر 03:19
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:28
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
أذان الفجر 3:04
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:27
أذان المغرب 6:54
أذان العشاء 8:28