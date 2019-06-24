ترصد "الوطن" أسعار الفاكهة بالأسواق ولدى البائعين اليوم، الإثنين 24 يونيو، في إطار الخدمات المتنوعة المستمرة التي تقدمها لمتابعيها، وجاءت كالتالي:

المانجو

تراوح سعر بيع المانجو بين 20 إلى 35 جنيهًا بحسب نوعها.

المشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 10 جنيهات.

البطيخ

وتراوح سعر البيطيخ من 15 إلى 25 جنيها للثمرة، كما جاء سعر بيع كيلو البطيخ 7 جنيهات، ويختلف السعر باختلاف وزن الثمرة.

الكيوي

وبلغ سعر ثمرة الكيوي الواحدة جنيهًا واحدًا.

الخوخ

وتراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

البرقوق

وتراوح سعر كيلو البرقوق من 20 إلى 30 جنيها.

التفاح

كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 10إلى 15جنيهًا للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب إلى 10 جنيهان للكيلو.

الكرز

بلغ سعر الكرز 15 جنيهًا للكيلو.