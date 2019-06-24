أسعار السمك اليوم الإثنين 24-6-2019 في مصر

ترصد "الوطن" أسعار السمك بالأسواق وفي حلقات السمك اليوم، الإثنين 24 يونيو، في إطار الخدمات المتنوعة المستمرة التي تقدمها لمتابعيها، وجاءت كالتالي:

سمك بلطي

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 33 إلى 36 جنيهًا.

سمك مكرونة

وبلغ سعر السمك المكرونة 60 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 220 إلى 250 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك الماكريل

كما تراوح سعر سمك الماكريل بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وتراوح سعر السبيط بين 135 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وتراوح سعر الكابوريا بين 85 إلى 140 جنيهًا للكيلو.