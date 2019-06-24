أسعار الخضروات اليوم الإثنين 24-6-2019 في مصر

ترصد "الوطن" أسعار الخضروات بالأسواق ولدى البائعين اليوم، الإثنين 24 يونيو، في إطار الخدمات المتنوعة المستمرة التي تقدمها لمتابعيها، وجاءت كالتالي:.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الجزر

وبلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات للكيلو.

البصل

كما وصل سعر البصل إلى 5 جنيهات للكيلو.

الطماطم

بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه.

الفلفل الألوان

وبلغ سعر الفلفل الألوان 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان

كما وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 5 جنيهات.

الخيار

كما بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

البامية

تراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

الليمون البلدي

وتراوح سعر كيلو الليمون من 40 إلى 60 جنيها.

الليمون الإيطالي

ووصل سعر كيلو الليمون الإيطالي 30 جنيها.