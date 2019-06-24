أسعار الخضروات اليوم الإثنين 24-6-2019 في مصر

ترصد "الوطن" أسعار الخضروات بالأسواق ولدى البائعين اليوم، الإثنين 24 يونيو، في إطار الخدمات المتنوعة المستمرة التي تقدمها لمتابعيها، وجاءت كالتالي:.
البطاطس
وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.
الجزر
وبلغ سعر كيلو الجزر 5 جنيهات للكيلو.
البصل
كما وصل سعر البصل إلى 5 جنيهات للكيلو.
الطماطم
بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه.
الفلفل الألوان
وبلغ سعر الفلفل الألوان 10 جنيهات للكيلو.
الباذنجان
كما وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 5 جنيهات.
الخيار
كما بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.
البامية
تراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو.
الليمون البلدي
وتراوح سعر كيلو الليمون من 40 إلى 60 جنيها.
الليمون الإيطالي
ووصل سعر كيلو الليمون الإيطالي 30 جنيها.