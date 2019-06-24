قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام وصناعة الأكياس البلاستيك بالطريقة التقليدية التي يتم تصنيعها وتداولها حاليًا في الأسواق المصرية، مع مراعاة عدم إيقاف العمال من عملهم أو توقف حركة الصناعة.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يطالب بتصنيع مادة بلاستيكية والتي تستخدم في أكثر من 150 دولة في العالم، حيث إنها تكون قابلة للتحلل خلافًا للأكياس البلاستيكية الأخرى.

وتابع: "فيه خطورة شديدة جدًا من هذا الكيس على صحة المواطن أصلا وفي 150 دولة في العالم اتخذت هذه الخطوات والخطوة دي ضرورية ولازمة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان ولازم نستخدم شيء آمن للحفاظ على صحة المواطنين".

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة ناقشت هذا الموضوع ولاقى رواجًا كبيرًا بين النواب لذلك يجب تنفيذ هذا الموضوع في أسرع وقت حفاظاً على صحة المواطنين.