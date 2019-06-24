إعدام 450 كيلو أغذية فاسدة والتوصية بغلق منشأتين بالبحر الأحمر

شنت مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عدة حملات على المنشآت التجارية والمطاعم بمدن المحافظة بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.

اشترك في الحملات إدارة الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية ومرت على 24 منشأة تجارية بمدن الغردقة ومرسى علم والقصير وتم إعدام 450 كجم أغذية متنوعة ومخللات و26 لتر عصائر وزيوت لتغيرها في الخواص الطبيعية.

قامت الحملة بسحب 32 عينة أغذية مختلفة وتم تحرير 37 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم التوصية بغلق منشأتين لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد تامر مرعي في تصريحات صحفية أمس الأحد باستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.