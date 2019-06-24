قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة افتتحت ألف مدرسة قرآنية في أقل من عامين، تعمل بالمجان لرعاية النشء والشباب وخدمة كتاب الله -عز و جل - إضافة إلى التوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، ومراكز إعداد محفظي القرآن، وتعظيم دور مسابقات القرآن المحلية والعالمية.

وأضاف في بيان له، الاثنين، أن ذلك يرجع إلى عناية الوزارة واهتمامها بخدمة كتاب الله تعالى، وإيمانها بأنه مفتاح كل خير، ولا سيما عندما نبرز ما فيه من قيم الرحمة ومكارم الأخلاق.

وتابع: "كما يأتي لإيمان قيادات الوزارة وجميع العاملين بضرورة وحتمية العمل على تجفيف منابع التطرّف والتشدد واقتلاع الفكر المتطرف من جذوره، وعدم السماح باستخدام غطاء تحفيظ القرآن الكريم للتجنيد المبكر للنشء لحساب جماعات ضالة أو منحرفة عن المنهج الوسطي السمح".

وأشار إلى أن إنجاز هذا العمل كان وراءه جهد ورجال يؤمنون برسالتهم ويعملون بصدق على إنجازها، موجهًا التحية لكل من أسهم بجهد مخلص من أبناء الوزارة الأوفياء في كل شبر من أرض مصر العزيزة الغالية، وكل وطني مخلص أسهم في ذلك أو أعان عليه.