قالت فرح الديباني، الفائزة بجائزة أفضل مغنية أوبرا بباريس، إنها تقدمت لمسابقة للانضمام لدار الأوبرا بباريس.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" أنه تم اختيارها بين 800 متقدم للانضمام للأوبرا.

وأوضحت الديباني أن الجائزة التي حصلت عليها هي جائزة تميز تعطى لأفطل مطربي الاوبرا بناء على تصويت معين وأنها فازت بهذه الجائزة لهذا العام.

وتابعت: "اللي شدني للأوبرا أني من بيت من وأنا صغيرة كنت بسمع موسيقى كلاسيكية في بيتي وبيت جدي وده ساعدني أني اتقبل وأن الموسيقى تبقى حاجة عادية وكمان كنت باخد موسيقى في المدرسة والمدرس سمعني وقالي لازم تغني أوبرالي وده اللي وجهني".

وأكدت الديباني أنها ستقدم بعض الحفلات في أوبرا باريس خلال الفترة المقبلة وستعود لمصر لتقدم بعض الحفلات فيها.