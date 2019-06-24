تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الإثنين، 24 يونيو، في مصر على النحو التالي:

انطلاق المشاورات المصرية - الروسية

تنطلق المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيري خارجية البلدين، ويعقد الوزير سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية

تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية، منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

"أجمل ما فيكي يا مصر "بملتقى الهناجر

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، بعنوان "أجمل ما فيكي يا مصر " في تمام الساعة السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.

ندوة بعنوان "ثورة 1919 والكنيسة القبطية"

يعقد مركز دال، ندوة بعنوان "ثورة 1919 والكنيسة القبطية" في السادسة مساء ، يتحدث فيها الباحث الدكتور كمال زاخر، ويدير اللقاء رامي شفيق.

قافلة تنموية متكاملة بمدينة سيدي براني

تنظم جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة بالتعاون مع محافظة وجامعة مطروح قافلة تنموية متكاملة بمدينة سيدي براني في الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري.

بعثة منتخب السلة تسافر إلى أوغندا

تغادر بعثة منتخب السلة رجال وسيدات يوم 24 يونيو الجاري متوجهة إلى أوغندا للمشاركة في بطولة تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، التي تقام بمالي على مستوى الرجال، والسنغال على مستوى السيدات.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين منتخبي تونس وأنجولا في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين منتخبي مالي وموريتانيا في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية

"ثقافة الدقهلية" تنظم ورشة فنية لاكتشاف وصقل مواهب الأطفال

ينظم فرع ثقافة الدقهلية ورش رسم وتلوين وفنون تشكيلية لاكتشاف وصقل مواهب الأطفال وكذلك مسابقات فنية حول ثورة 30 يونيو في عدد من المواقع الثقافية بقصور وبيوت الثقافة والمكتبات الثقافية.