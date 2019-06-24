"صحة أسيوط": إجراء عمليات جراحية كبرى في المستشفيات الحكومية

قال الدكتور محمد زين وكيل زارة الصحة في أسيوط، إنّ هذا الأسبوع شهد للمرة الأولى، إجراء عدد من العمليات الجراحية الكبرى بمستشفى أسيوط العام، بحضور الأستاذ الدكتور ضياء الدين عبدالحميد أستاذ المسالك البولية بمستشفى أسيوط الجامعي، وبرفقة عدد من أطباء مستشفيات صحة أسيوط، لتكون بداية لانطلاق مستشفى أسيوط العام لاستقبال العمليات الكبرى، بعد توفير المستلزمات وإعداد الأطقم الطبية وتجهيز وتطوير المعامل لتفي باحتياجات الحالات المرضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في أسيوط، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى، وتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة، لافتا إلى عقد بروتوكولات تعاون مشتركة بين صحة أسيوط وجامعة أسيوط ومستشفياتها، تهدف إلى نقل الخبرات بين الطرفين وتوفير مجموعة من الخبرات العلمية والعملية لجميع أطقم العمل، ومقدمي الخدمة ليعود بالنفع على مرضى صعيد مصر والمترددين على مستشفيات أسيوط.

ولفت وكيل "صحة أسيوط" إلى تطوير البنية التحتية بالمستشفيات وتوفير أجهزة ومعدات ومناظير جراحية واشعة مقطعية، وإبرام بروتوكولات تعاون مع جامعة أسيوط في إطار نقل الخبرة، من خلال ورش عمل مشتركة لرفع مهارة وأداء الفرق الطبية.