قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، إنه سيتم تكريم موظفي الصحة بالمحافظة الذين قاموا بارتداء جلباب بلدي من أجل التنكر والمرور على بعض المستشفيات للوقوف على حالاتهم والخدمات التي تُقدمها تلك المستشفيات للمواطنين، كما أنه سيتم منحهم شهادات تكريم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "زين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، وخالد أبو بكر، أن هؤلاء الموظفين رصدوا بعض المخالفات في المستشفيات مثل عدم النظافة وكذلك مخالفات خاصة بالأمن وكشوف التذاكر، وعدم التزام بعض الأطباء بالزي وكارت التعريف، وغياب بعض الأخصائيين، وتم إرسال التقرير في نفس اليوم.

وأشار إلى أن هذه الحملات جاءت من منطلق تعليمات وزارية بتشديد الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات.