وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، في مستهل زيارته لرئاسة الوفد المصري رفيع المستوى الذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، وفدا يضم وزراء "الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر في ألمانيا، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "تأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لا سيما وأنّ المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلا اقتصاديا واستثماريا مهما للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

ويتضمن جدول أنشطة رئيس الوزراء اليوم، عقد لقاءات مع كبار مسؤولي شركتي مرسيدس وبوش، فضلا عن زيارة مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، وتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.