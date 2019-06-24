تعامل الفنان رامي جمال مع اعتذار الفنانة اللبنانية ميريام فارس للشعب المصري، بطريقة فكاهية، وخصوصا بعد الهجوم الذي شنه على ميريام بعد استفزت تصريحاتها الشعب المصري في مؤتمر صحفي بمهرجان موازين.

وغرد رامي جمال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "طب دلوقتي هي اعتذرت للشعب المصري هتصالحوها وتسيبوني لوحدي طب امسح البوست ولا إيه؟.. افهم فلوسي مع مين طيب؟".

وفي تغريدة أخرى: "شكل الأكونت بتاعي هيطلع كان مسروق لو سبتوني لوحدي اللهم بلغت"، "أنا واحد فلوسه راحت يعني مش باقي على الدنيا".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تحدثت عن سبب ابتعادها طيلة السنوات الماضية عن إحياء حفلات غنائية في مصر.

وقالت "ميريام"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت "تقيلة" على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع أجرها، قائلة "أجري مرتفع عليهم". كما أشارت إلى أن حالتها الصحية جيدة الآن، وقادرة على إحياء الحفلات.

وشن الفنان رامي جمال هجوما على ميريام فارس، وغرد "رامي" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيلة على مصر، ليا عندها فلوس بقالها سنين والله، ادفعيها الأول يا تقيلة"، ""لما تيجي سيرة بلدنا هنسى أي صداقة أو زمالة، لما يجي اسم البلد اللي هي وناسها شهروكي تقومي تقفي احترام".

وأكّدت "ميريام"، في بيان أصدرته، الأمس، "سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، ضمن فعاليات مهرجان موازين، مشيرة إلى أنَّه "جرى فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق، وأنَّه تم تحريف المعنى"، موضحة أنَّه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

وجاء نص بيان اعتذار الفنانة اللبنانية ميريام فارس كما يلي: "أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته أمس بتاريخ 22 يوينو 2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح علي وهو: "لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علمًا أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟" كان جوابي واضحًا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي، أعيد وأكرر قلتُ: "صارت" يعني "أصبحَت" وليس "صِرتُ" يعني "أصبحتُ" والفرق شاسع.

لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي "لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع" وهذا منطقي جدًا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر، أنا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكرة، ولم أتعال على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر.

أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب. يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر، أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة "تحيا مصر" أعيد وأكرر: "تحيا مصر".