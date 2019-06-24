أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وهي كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط 30 دقيقة، أسيوط / أسوان 30 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل، بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.