أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع المياه عن بعض مراكز الفيوم، بسبب أعمال التطهير التي تنفذها مديرية الري ببحر حسن واصف، مما أدى إلى توقف المرحلة الأولى بمحطة العزب الجديدة عن العمل، اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان، صباح اليوم، أن توقف المرحلة الأولى من محطة مياه العزب الجديدة، أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الفيوم بأكملها، ومركز ومدينة إطسا، وقرى العدوه، والعامرية، والزملوطي، وسيلا، ودمو، وسجن دمو، ومساكن دمو القديمة، مدينة الفيوم الجديدة، بمركز الفيوم.

كما أدت أعمال التطهير، إلى انقطاع المياه عن قرى العجمين، وطبهار، والنصارية بمركز أبشواي، والشواشنة بمركز يوسف الصديق، وقرى الكعابي وجرفس وأبو عيطة، بمركز ومدينة سنورس، وأنه عند انتهاء أعمال الري سيجري تشغيل المحطة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة.