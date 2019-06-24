باحث: أردوغان تلقى صفعة ثانية.. ومحاصر بالمشاكل والأزمات

قال بشير عبدالفتاح، باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هزيمة حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات أسطنبول يمثل الصفعة الثانية للنظام التركي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما طعن في انتخابات أسطنبول الماضية، لم تك هناك مبررات موضوعية لهذا القرار، لكنها كانت محاولة منه لإعطاء الفرصة لمرشح حزبه من أجل النجاح في أسطنبول.

وتابع: "النظام التركي أصبح محاصر بالمشاكل والأزمات، خاصة بعد تراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب سياسات أردوغان، وسوء إدارته للملف الاقتصادي وفساد حزب العدالة والتنمية".