نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم ضخم يزن نحو 40 كيلوجرامًا من سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا.

وأكّد الفريق الطبي بمركز أورام طنطا، أنَّ المريضة كانت تعاني من نزيف مستمر وصعوبة في التبول والتبرز، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتها بورم سرطاني، وجرى تجهيزها لإجراء العملية، ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم، وخضعت المريضة للملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

من جهته، أكّد الدكتور إسلام صبري مدير مركز أورام طنطا، أنَّ المركز يستقبل مئات الحالات يوميًا بالمجان، كما يجري العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى.