قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنّ هناك ارتفاعا في درجات الحرارة قد تصل إلى 39 درجة مئوية بنهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف شاهين في مدخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على قناة mbc مصر، أنّ نسبة الرطوبة تقل خلال ساعات النهار وترتفع ليلا، لافتا إلى أنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والعظمي في القاهرة 37 درجة.

ونصح دير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، مشجعي كرة القدم بتناول المياه والعصائر بكثرة، وارتداء غطاء واقٍ للرأس عند الخروج إلى الاستاد لمتابعة المباريات الأفريقية.