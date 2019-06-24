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محافظ البحر الأحمر: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تحقق مكاسب كبيرة

محافظ البحر الأحمر: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تحقق مكاسب كبيرة

مدبولي: نمتلك مقومات تنافسية جاذبة على رأسها العمالة الماهرة

مدبولي: نمتلك مقومات تنافسية جاذبة على رأسها العمالة الماهرة

بالصور| إنهاء خصومة ثأرية بين "أولاد سليمان" و"أولاد عثمان" في أسيوط

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"أبو كبسولة" على المسرح العائم في المنيل غدا

"أبو كبسولة" على المسرح العائم في المنيل غدا

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يتفقد مقر لجنة "غرب أسوان" لتلقي رغبات التعويضات

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