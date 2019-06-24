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ولي العهد السعودي يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس الكوري بسيول

ولي العهد السعودي يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس الكوري بسيول

ضبط 3 متهمين بسرقة فلنكات السكة الحديد بالبدرشين

ضبط 3 متهمين بسرقة فلنكات السكة الحديد بالبدرشين

11 يوليو.. "طب طنطا" تنطم مؤتمر "جراحات الجمجمة والوجه والفكين"

11 يوليو.. "طب طنطا" تنطم مؤتمر "جراحات الجمجمة والوجه والفكين"

إصابة 3 أشخاص في انقلاب "توك توك" بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص في انقلاب "توك توك" بالبحيرة

الليمون يواصل التراجع.. وأسعاره تتراوح بين 25 و35 جنيها

الليمون يواصل التراجع.. وأسعاره تتراوح بين 25 و35 جنيها

هاني رمزي ينعى المخرج محمد النجار: رحيلك وجع قلبي

هاني رمزي ينعى المخرج محمد النجار: رحيلك وجع قلبي

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"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

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