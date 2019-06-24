تتنافس المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر، للحصول على اللقب في مباراة الختام، إلا أن مشجعي المنتخبات من الشباب استغلوا تواجدهم في أم الدنيا هذه الأيام للاندماج والانصهار مع شعبها وتوطيد العلاقات معهم.

انطلاقا من هدف الترويج للبطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر، إلى جانب تقوية العلاقات بين الشباب المصري والأفريقي تنظم وزارة الشباب والرياضة الماراثون الأول للترويج لبطولة الأمم الأفريقية، السبت المقبل، تحت شعار"أفريقيا تجمعنا" بالتعاون مع مبادرة "صوت شباب أفريقيا" ومؤسسة "نحمي تراثنا"، في إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019.

المستشار الإعلامي ورئيس لجنة التواصل الأفريقي في مؤسسة نحمي تراثنا، وأحد المشاركين في تنظيم الماراثون محمد سيد، أكد أن الماراثون سينطلق في الساعة 7 صباحا، السبت المقبل، وينطلق من ميدان التحرير إلى مركز شباب الجزيرة.

وأضاف سيد، لـ"الوطن"، أنه التقى الدكتورة أمل جمال سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والتي رحبت بالفكرة التي تستهدف الترويج للبطولة، ومن المقرر أن يشارك في هذا الماراثون الجري 250 شابا وفتاة من مصر وعدد من الدول الأفريقية.

من دولة نيجيريا، يشارك عبد الغفار أحمد في الماراثون الترويجي للبطولة، كأحد أبناء القارة المتواجدين في مصر ومؤسس مبادرة صوت شباب أفريقيا المنظمة للماراثون، الذي أكد أنه يرمز إلى أن أبناء القارة السمراء كلهم نسيج واحد، فالكرة والرياضة تجمعنا ولا تفرقنا رغم المنافسة بين المنتخبات.

وأضاف عبد الغفار، لـ"الوطن"، أن المبادرة تواصلت مع وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في تنظيم الماراثون على أرض مصر التي تجمع شعوب القارة حاليا لمتابعة أحداث البطولة الكروية والهدف منه إظهار وحدة أبناء القارة السمراء بعيدا عن التعصب رغم منافسة منتخبات بلادهم.