انطلقت، اليوم، فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بمطروح في مادة الكيمياء والذى تقدمة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في ظل حضور كبير من طلاب القسم العلمي.

وتابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات هذه المراجعة بالقاعة الكبرى بمركز إعلام مطروح، والتى حاضر فيها خبير المادة هشام نصار، وسط تركيز واضح من الطلاب بحضور عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود صفوة الموجهين المتميزين والمعلمين المشاركين في هذه المراجعات التعليمية، ولفت إلى التزام طلاب مطروح وحرصهم علي تحقيق أقصى استفادة من خبرات المحاضرين المتميزين .

وأكد وكيل الوزارة أن تنظيم المراجعات النهائية، يأتي لرفع المستوى التعليمي للطلاب، تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، الداعم الرئيسي للعملية التعليمية بالمحافظة، موضحا أن هناك اهتمام بالطلاب من خلال تنظيم مرجعات نهائية مجانية على يد خبراء متخصصين في هذه المواد بجانب الاهتمام بلجان الامتحان العشرة بنطاق المحافظة والعمل على توفير جميع الخدمات على مدار أيام الامتحانات.