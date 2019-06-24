عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء أمس، اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، والمقرر إطلاقها مطلع شهر يوليو المقبل، وذلك بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ طب الأورام بقصر العيني، والمشرف العام على مبادرة دعم صحة المرأة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور طارق هاشم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأورام، ورؤساء القطاعات، وعدد من وكلاء وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية لإطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، مشيراً إلى أنّ المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تهتم جميعها بصحة المرأة، وعلى رأسها الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وقال مجاهد إنّ وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع اهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية وتقديم أفضل خدمة طبية لها، مشيرةً إلى أنّ الهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرا، بما يساهم في الشفاء العاجل.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنّ زايد وضعت خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات، للعمل تحت مظلة واحدة تهدف إلى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرأة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية.

وأضاف مجاهد أنّ وزيرة الصحة أكدت إعداد برامج تدريبية للأطقم الطبية من العاملين في المبادرة بالمحافظات الـ9 للمرحلة الأولى بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومستشفى قصر العيني، لافتةً إلى البدء فعليا في تدريب الأطقم الطبية بمحافظة القليوبية الأسبوع الماضي بمستشفى معهد ناصر على أيدي استشاريين في علاج الأورام من أساتذة طب قصر العيني، وسيتم تنفيذ مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة على غرار ما تم بمبادرة "100 مليون صحة" على 3 مراحل بنفس مراحل ومحافظات "100 مليون صحة".

وزاد المتحدث باسم الوزارة أنّ زايد نوهت بإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام، وحملات على "السوشيال ميديا" وإعلانات الطرق، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة، مشيرةً إلى أنّه جار تصميم تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لسرعة وسهولة التواصل مع المرضى، ومن المقرر أنّ يتم من خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضي وإرسال نصائح توعوية، مؤكدةً أهمية دور الرائدات الريفيات في نشر التوعية بأهمية الفحص المبكر للمرأة والاطمئنان على صحتها.