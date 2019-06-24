قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم الانتهاء من أعمال الخزان الأرضي الرافع بصفط اللبن، والذي سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياi إمبابة لتصل إلى 200 ألف م3، وسيساعد في تقليل مشكلات مياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة.

وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الشهور الماضية، ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل المشكلات الناجمة عن انقطاعات مياه الشرب أو ضعف الضغوطات بها.

وأكد المحافظ التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان والمرافق لإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد طفرة في مشروعات مياه الشرب التي تم إدخالها الخدمة، فتم الانتهاء من مشروعات محطات مياه الحوامدية وأطفيح والمرحلة الأولى من جزيرة الدهب، وتوسعات محطة مياه إمبابة، والتي ساهمت بشكل كبير في تقليل مشكلات مواطني تلك المناطق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي قطاع المياه والصرف الصحي بالشركة.

وشهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها للاستفادة من الاعتمادات المالية التي تم ضخها بتلك المشروعات، ووجه المحافظ خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 50%، لسرعة إدخالها الخدمة، مع التأكيد على ضرورة استخدام المشروعات التي يمكن أن يتم تشغيلها جزئياً لمناطق محددة، لحين الانتهاء من كامل المشروع وإدخاله لكافة المناطق.