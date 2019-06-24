قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن إتاحة الفرصة أمام جميع مواطني العالم للسفر والسياحة هو أحد الأهداف التي تتبناها منظمة السياحة العالمية، وبدأت وزارة السياحة المصرية في العمل على تجهيز منشآتها السياحية والفندقية وما يرتبط بها من طرق ومواصلات لاستقبال السائحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة، فضلا عن إطلاق حملات توعية بأهمية السياح وكيفية التعامل معهم.

وأضافت خلال كلمتها اليوم بمنتدي السياحة الميسرة في المنطقة العربية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن مصطلح السياحة الميسرة يعني إزالة أية عوائق أمام السياح الذين لديهم ظروف خاصة تعرقل سفرهم للسياحة، كذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال، ومن لديهم إصابات دائمة او مؤقتة.

وأوضحت أن هذه النوعية من السياح تتميز بالولاء وتكرارية الزيارة، كما أن كل سائح منهم يجلب معه عدد من المرافقين لايقل عن فردين أو ثلاثة، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول المهتمة بتوفير فرصة لجميع سكان العالم لزيارتها، كما أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح مسار ذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير، والفترات المقبلة ستشهد عقد دورات تدريبية للمرشدين السياحيين لتعليمهم لغة الإشارة ليكونوا قادرين على توصيل المعلومة للسياح الصم.

ومن جانبه قال بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة تستهدف أن تقوم الدول العربية بجذب أكبر عدد من السياح من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لامتلاكها كافة الإمكانيات المؤهلة لذلك، مؤكدا أن كل شخص من تلك الشريحة يجلب معه ما بين 2 إلى 4 أفراد كمرافقين، وهو ما يزيد من الأهمية الاقتصادية للسياح.

وتابع أن السياحة العربية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الـ3 الماضية، موضحا أن معدل السياحة البينية بين الدول العربية وصل حاليا إلى نحو 45%، وهناك تعاون بين وزراء السياحة العرب واستراتيجية سياحية عربية موحدة لزيادة التبادل السياحي بين تلك الدول.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية ستفتح فرعها الجديد منتصف سبتمبر المقبل بمدينة العلمين الجديدة، وستضع على رأس أهدافها المساعدة في تطبيق السياحة الميسرة في المدن السياحية المصرية الجديدة المطلة على البحر المتوسط.

وقال إن الإحصاءات التي أعدتها منظمة السياحة العربية، أشارن إلى أن عدد سكان العالم الذين يعانون من إعاقات تمنعهم من السفر يبلغ نحو مليار شخص، منهم 200 مليون مسلم، و50 مليون عربي، كما أن الدول العربية قادرة على جذب أعداد كبيرة من تلك الشريحة، تتراوح ما بين 10 إلى 15%، وبإيرادات تقترب من الـ15 مليار دولار سنويا.