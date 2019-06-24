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وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لمحور 30 يونيو قبل افتتاحه

وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لمحور 30 يونيو قبل افتتاحه

طلاب الثانوية بأسيوط: "الكيمياء سهلة.. والجغرافيا أسهل"

طلاب الثانوية بأسيوط: "الكيمياء سهلة.. والجغرافيا أسهل"

محافظ البحر الأحمر لوفد برلماني: توسعنا في إقامة محطات تحلية المياه

محافظ البحر الأحمر لوفد برلماني: توسعنا في إقامة محطات تحلية المياه

عاجل| أول بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة

عاجل| أول بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة

وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصيني

وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصيني

30 يونيو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص

30 يونيو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص

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المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

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