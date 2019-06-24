أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جرى الانتهاء من تسليم وتشغيل خطوط مياه شرب جديدة لخدمة وتغذية المناطق المحرومة ضمن مشروع 240 قرية بمنطقة البستان بمركز الدلنجات، للتجمعات السكنية التي تشمل "صبحي غالي - الزناتي - زغلول الطايع - العطار - العروبة - أيمن الزعويلي - الشامي - الخلايقة - مساكن محطة صرف البستان - عزبة فريد فريد - عزبة علي منشاوي - الشرقاوي - مشروع اللواء والمناطق المجاورة - عزبة أمين نوار - عزبة يسري النويشي - المشروع السعودي".

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على انقطاع وضعف المياه بأطراف مدن ومراكز المحافظة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على خدمات مياه الشرب النقية، مضيفا أن إجمالي أطوال خطوط المياة بلغت 20 كيلومترا، وتراوحت أقطارها ما بين 4 - 6 - 8 بوصة، كما بلغت تكاليفها الإجمالية 10 ملايين جنيه.

وأشار سامي عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلى أن تلك الخطوط تخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة داخل تلك التجمعات والمناطق المحرومة.