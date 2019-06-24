بدأت أجهزة حي الدقي تركيب الرخام وإعادة تشجير وتجميل المنطقة أسفل كوبري أكتوبر، تحت إشراف المهندس أحمد عبدالهادي نائب رئيس الحي.

وكان حي الدقي بدء تطوير وتوسعة شارع نادي الصيد بداية من شارع وزارة الزراعة، باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة التي تشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، من خلال توسعة الشارع ورفع كفاءته وتطوير الرصيف المخصص للمشاة، وتركيب الإنترلوك على الجانبين للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة.

وقال اللواء الدكتور خالد المجايري رئيس حي الدقي، إنّ الحي نفذ اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغال الطريق بميدان فيني وشوارع لطفي حسونة وأحمد المليحي، لافتا إلى إزالة جميع الإشغالات بالمنطقة بمشاركة مجموعة كبيرة من رجال إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق.