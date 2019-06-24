قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة ضرب صديقه حتى وفاته بالسلام.

وجاء في تحقيقات النيابة ضرب المتهم "صديق. ا" مسجل خطر، صديقه ضربا أفضى إلى موته بسبب خلاف بينهم على مبلغ مالي اقترضه المجني عليه ورفض إعادته للمتهم.

وكشف قرار الإحالة ضرب المتهم المجني عليه "عطوة. ج"، عاطل، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على التعدي عليه بعد أن نشب خلاف بينهما في المقهى وانقض عليه مسددا له طعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" استقرت بصدره وأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وكان قسم شرطة السلام أبلغ بوقوع مشاجرة على إثرها سقط المجني عليه غارقا في دمائه، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن المتهم صديق المجني عليه وتشاجرا معا وقتل المتهم المجني عليه بأن سدد له عدة طعنات أدت لقتله، وضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.