قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطليًن بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة خطف طفل بقصد التسول به في منطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين (جميل أ.- عاطل) و(حسني م.- عاطل) تهمة خطف المجني عليه "أحمد س." بالإكراه، واصطحابه عنوة إلى أحد الأماكن النائية قاصدًين من ذلك خطفه وقطع الصلة بينه وبين أسرته.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من والد الطفل باختطاف نجله، وبتتبع كاميرات المراقبة تم التوصل للمتهمين، وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة رأى الطفل أمام مسكنة واتفق مع صديقه على خطفه وإعطاءه لشقيقته للعمل في التسول، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم الثاني أسفل مسكن الطفل وعقب رؤيته أخذه بحجة شراء الحلوى له، وبعمل اللازم تم ضبطهما وأقرا بارتكابهما الواقعة، وأعيد الطفل لأسرته.