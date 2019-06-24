ثمن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية والتخطيط ببحث أزمة الموظفين المعينين علي الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها، واصفا إياها بـ"وعي كبير لرئيس السلطة التشريعية بآلام المواطنين".

وقال "فؤاد"، إن تجاهل العاملين بالصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 "أمر غير مقبول"، ويوحي بعدم وجود رغبة حقيقية من الحكومة لتوفيق أوضاعهم وضمهم إلى الجهاز الإداري للدولة، وهو ما أشار له، أمس، خلال تعليقه على الموازنة الجديدة بالجلسة العامة.

وأوضح "فؤاد" خلال كملته أمس: "رغم الزيادات والعلاوات التي تقر نجد أن الحكومة لم تضع حدا لمأساة آلاف العاملين على حساب الصناديق الخاصة وأصبحت تدبير المرتبات الخاصة بهؤلاء، صداع شهري لمجالس تلك الصناديق وأزمة إنسانية حقيقية".

وأكد "فؤاد"، في بيان أصدره اليوم، أنه على مجلس النواب ولجنة القوى العاملة التحرك والانحياز للمواطنين بسرعة تشكيل لجنة مشتركة للتصويت علي مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، خاصة أن مشروع القانون تضمن مادة خاصة بتوفير نفقات هؤلاء العاملين باستقطاع نسبة 15% من موارد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالب وزيري التخطيط والمالية ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة؛ والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها خلال الجلسة العامة للبرلمان السبت الماضي، في أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة.