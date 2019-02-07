"التنظيم والإدارة": المتعاقدون على الصناديق الخاصة لن يُثبتوا

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المتعاقدين على الحسابات الخاصة بعد حظر التعاقدات لن يتم تثبيتهم وأنهم قيد الدراسة والبحث في مجلس الدولة ومجلس الوزارء ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم.

وأضاف الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن عدد المتعاقدين على الصناديق الخاصة كبير جدًا، نظرا لوجود الصناديق الخاصة لدى عدد كبير من الجهات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك فتوى لمجلس الدولة تقول إن المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعد صدور قانون حظر التعاقدات لا توجد علاقات تعاقدية للدولة معهم.