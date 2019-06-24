أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون بالبحيرة، وجرى نقلهم لمستشفى وادي النطرون وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80، ووجود مصابين تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وانتقلت قوات الشرطة بقسم غرب النوبارية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق وإصابة 5 أشخاص كانوا بداخلها وجرى نقلهم بواسطة الإسعاف لمستشفى وادي النطرون المركزي.

والمصابون هم ناصر عبد الفتاح الريس 39 عاما، ميسون ماذن أبو رمضان 36 عاما، حلا ناصر عبد الفتاح الريس 4 أعوام، عبد الرحمن ناصر عبد الفتاح الريس سنتان، محمد عادل مصطفى الفقي 42 عاما.

وحرر المحضر اللازم.