نائب رئيس مجلس الدولة يتفقد المبنى الجديد بكفر الشيخ

تفقد المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص، ورئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبة، سير العمل بمجمع محاكم مجلس الدولة بطنطا، وذلك عقب الانتهاء من افتتاح المبنى الجديد للمجلس بمحافظة كفر الشيخ.

وكان المستشار يحيى خضري توجه منذ أسابيع قليله لمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكنرية لمتابعة سير العمل بالمحاكم، ورصد أية معوقات تقابل المتقاضين، وحث القضاه والموظفين على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لمتابعة انتظام العمل بجميع فروع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.