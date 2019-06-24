"تحالف دعم الشرعية": أعمال الحوثيين تعرقل تنفيذ "اتفاق استوكهولم"

قال تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الأعمال العدائية والإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تخالف القانون الدولي والإنساني، لافتا أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المنشآت المدنية داخل الأراض السعودية.

وأضاف المالكي، وفقا لفضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن الاستهداف المتعمد للمدنيين أحد التكتيكات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن التحالف حريص على عدم استهداف المدنيين اليمنيين.

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعرقل تنفيذ "اتفاق استوكهولم".