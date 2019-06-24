أعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو، شريف سي، مقتل 15 شخصا في هجومين جديدين لمسلحين مجهولين في مدينتي "ساجو" و"توكودوجو" في مقاطعة بارسالوجو شمال بوركينا فاسو.

وقال الوزير- في بيان نقله راديو "إفريقيا 1"، اليوم الاثنين- إن هذه الهجمات تسببت مع الأسف في مقتل 15 شخصا، بينهم 13 في ساجو و2 في توكودوجو، كما تم إحراق 3 متاجر وعشرات الدراجات النارية.

وأشار إلى أن وحدات قوات الدفاع والأمن هرعت على الفور إلى مكان الهجومين، مما دفع الجماعات الإرهابية المسلحة للفرار.

وأكد الوزير البوركيني، أن حكومة بلاده مصممة على ضمان سلامة مواطنيها، بينما نزح أكثر من ألف شخص إلى العاصمة واجادوجو، هربا من الهجمات، بالإضافة إلى الصراعات بين الطوائف والتي غالبا ما يغذيها العنف المسلح.

وتعد بوركينا فاسو، لا سيما منطقة الحدود بين مالي والنيجر،مسرحا للهجمات المسلحة منذ 4 سنوات، والتي خلفت أكثر من 460 قتيلا.