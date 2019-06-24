وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد والبرلماني عن دائرة العاشر من رمضان بإلغاء الفوائد وغرامات التأخير عن الأراضي الخدمية "المولات" بمدينة العاشر من رمضان

وأكد النائب محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد والبرلماني عن دائرة العاشر من رمضان، في طلب الإحاطة، أنه في ظل ما مرت به البلاد من مشاكل وزيادة أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار فائدة البنوك، وفي ضوء السياسة الرشيدة للتيسير على المستثمرين، اُتخذت عدة قرارات وهي: الإعفاء من الغرامات للأراضي السكنية والصناعية والتجارية والمحلات والوحدات السكنيه

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على اقتراح "الزاهد" بإنشاء مركزي شباب بالأحياء 10 و12 في مشروع "ابنى بيتك".

وأوضح النائب، في طلبه، أن الأحياء سالفة الذكر لا يوجد بها مراكز شباب، تزمانا مع وجودها في الأحياء الجديدة.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على طلب آخر بتعميم صناديق القمامة بكل أحياء المدينة في أماكن محددة لا تعوق حركة المرور والسيارات.