قررت إدارة مهرجان روما السينمائي، تكريم الممثل الأمريكي بيل موري، بجائزة إنجاز العمر والتي يقدمها المخرج ويس أندرسون، ومن المقرر أن يدير المخرج الذي عمل مع "موري" أكثر من مرة لقاء عن حياته، على هامش فعاليات المهرجان، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وأعلن المخرج الفني للمهرجان أنطونيو موندا، في بيان صحفي اليوم، أن الممثل والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار رون هوارد لحضور عرض فيلم السيرة الذاتية من إخراجه "Pavarotti"، والمعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، ومن المقرر أن يعقد جلسة حوارية على هامش فعاليات المهرجان.

ويشمل جدول الجلسات الحوارية مجموعة من صناع السينما البارزين حول العالم، من بينهم المخرجان الفرنسيان أوليفييه أسياس وبرتران تافيرنيير، والكاتب الأمريكي بريت إيستون إليس، كما يحتفي المهرجان بالمخرج الإيطالي الراحل جيلو بونتيكورفو، في الذكرى المئوية لميلاده من خلال نسخة جديدة تم ترميمها من فيلمه الهولندي "Kapò"، والذي رشح لجائزة الأوسكار عام 1959.

وتنطلق فعاليان الدورة الـ14 من مهرجان روما السينمائي في الفترة من 17 إلى 27 أكتوبر المقبل.