وزير الخارجية: مباحثات 2+2 مع روسيا كانت مثمرة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مباحثات 2+2 كانت مثمرة، مؤكدًا دورية انعقادها.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه ناقش تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ملفات سوريا وليبيا واليمن، مع وزير الخارجية الروسي، والجهود المشتركة للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الصراعات، وفقا للشرعية الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد شكري أنهما تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عبرا عن ارتياحهما لما وصلت له هذه العلاقات من نمو، والرغبة المشتركة في استكشاف مجالات التعاون في المجالات الجديدة المتعلقة بالأوضاع الإقليمية.

وتابع بأن رؤيتيهما بخصوص القضية الفلسطينية كانت متطابقة، والاهتمام إلى وصول لحل نهائي مبني على حل الدولتين وفقًا للمبادةر العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.