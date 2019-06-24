وزير الخارجية: نتواصل مع كل الأطراف لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تطرق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إلى ضرورة مكافحة الإرهاب، والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أنهما تناولها من المنظور الأمني والمنظور الفكري والثقافي ووحدة المجتمع الدولي في التصدي إلى هذه الظاهرة وعدم استغلال أي دولة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن الدول العربية ليست مقاطعة لورشة العمل بالعاصمة البحرينية المنامة، مشيرًا إلى أن عددا من الدول العربية المؤثرة مشاركة فيها.

وتابع بأن مصر تتصل بكل الأطر والأطراف ذات التأثير على القضية الفلسطينية من السياسة الواضحة في دعم القضية الفلسيطينة والسلطة الوطنية بها، مشيرا إلى أنها تتواصل مع طرفي النزاع "الفلسطيني - الإسرائيلي"؛ للاطلاع على ما يطرح من حلول سواء كانت سياسية أو اقتصادية ليتثنى تقييمها.