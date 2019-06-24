قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن خطوات الإصلاح الاقتصادى التي قامت بها الدولة المصرية حقيقية وجذرية ولا تعتمد على "المسكنات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020.

وقالت وزيرة التخطيط، في كلمتها: "بدأنا الإصلاح الاقتصادي، منذ أقل من 30 شهر فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%، في ظروف سياسية ودولية، العالم أجمع يعاني منها، كل الدول معدلات نموها تتراجع، ماعدا معدلات مصر تزيد بشكل مستدام، بالرغم من وجود تحديات دولية منها الحرب التجارية الصينية الأمريكية وتذبذب الأسعار العالمية، ووصول مصر لهذه المعدلات يحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها".

وأضافت الوزيرة: "في ظل هذه التحديات، هناك إصلاح اقتصادي جذري حقيقي لايعتمد على مسكنات ومهدئات، وبرنامج الحماية الاجتماعية الذي اتخذته الحكومة خلال خطوات الإصلاح الاقتصادي يعد الأكبر في تاريخ مصر".

وأشارت إلى أن الحكومة تهتم بتوفير فرص العمل بشكل أكبر، من خلال زيادة فرص التشغيل وتنوعها، موضحة أنه في السابق كانت فرص العمل متركزة على قطاعات التشييد والبناء والزراعة، وأصبح هناك تنوع في مجال الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.