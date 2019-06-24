أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن قرار زيادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الأسبوعية جنيها واحدا، جاء لتعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة الصحيفة اليومية 8 جنيهات والأسبوعية 12 جنيها في الوقت الذي تباع فيه بجنيهين فقط.

وأوضحت الهيئة أنها اشترطت أن ترتبط الزيادة بتطوير شامل في المحتوى التحريري وتقديم خدمات جديدة للقراء، وتطوير الصحف شكلا ومضمونا، حتى تحافظ على معدلات التوزيع، وتكون قادرة على المنافسة.

وأوضحت أن المؤسسات القومية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في طباعة الصحف بمعدلات كبيرة وصلت إلى 100% في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، سيجرى الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.