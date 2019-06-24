أعلن بندر بن آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، عددا من التوصيات في ختام منتدى السياحة الميسرة للمنطقة العربية، والذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية وزارة السياحة وجامعة الدول العربية.

وأوصى المنتدى، بدعوة المنظمة العربية للسياحة لإنشاء مجلس مختص بالسياحة الميسرة في المجلس العربي ومشاركة بعض الاكاديميين المختصين، وكذا رفع كفاءة العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية والاستفادة من برامج مجال الجودة، مع استمرار العمل على تنظيم المؤتمرات لنشر مفهوم السياحة الميسرة.

كما أوصى بدعوة الاعلام لنشر مفهوم السياحة الميسرة، والاستفادة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفقا لاتفاقيته مع منظمة السياحة العربية لتمويل الكثير من البرامج لتحقيق الهدف المنشود.