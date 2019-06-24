بعد حصوله على جائزة النيل.. "نوار": التكريم يمنح الشباب طاقة للإبداع

عبر الدكتور أحمد نوار، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة، عن سعادته بالحصول على جائزة النيل للمبدعين المصريين، فى مجال الفنون، قائلًا: "والجوائز دافع لمزيد من العمل في العموم، وتمنح الشباب القوة اللازمة للانطلاق والإبداع"

وأضاف "نوار" لـ "الوطن"، أن الجائزة التقديرية تتويج لمسيرة طويلة من العمل الرسمى والشعبى، والمشاركة فى الفعاليات على نطاق محلى ودولي.

يشار إلى أن الدكتور نوار حصل على بكالوريوس فنون جميلة القاهرة، عام 1967، ثم دبلوم الجرافيك من أكاديمية سان فرناندو بمدريد، عام 1974، أعقبها دبلوم فن التصوير الجدارى من أكاديمية سان فرناندو بمدريد، عام 1975، ثم درجة الأستاذية في الرسم من أكاديمية سان فرناندو بمدريد ، عام 1975، المعادلة لدرجة الدكتوراه المصرية.

كما تدرج نوار فى السلك الوظيفي من العمل أستاذًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان، ثم أستاذ ورئيس قسم الجرافيك المنتدب بكلية الفنون الجميلة ، جامعة المنيا ، في الفترة من عام 1983 حتى عام 1988.

كما عمل عميدًا و مؤسسًا لكلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، في الفترة من عام 1982 حتى عام 1988، وتولى رئاسة قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، في الفترة من عام 1994 حتى عام 1999، وبعدها رئاسة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ( المركز القومى للفنون التشكيلية سابقًا) منذ 12 مايو عام 1988، وبعدها تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونال "نوار" العديد من الأوسمة و الجوائز و التكريمات ومنها : الجائزة الأولى في فن الحفر ، بينالى الإسكندرية ، عام 1972، ووسام الدولة للفنون و العلوم من الطبقة الأولى ، عام 1979، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، عام 1979.و الجائزة الأولى في الرسم بالمعرض العام ، عام 1984.

وحصل نوار على جائزة الاختيار الدولية في المعرض الدولى الذى أقامته هيئة اليونسكو مع الاتحاد الدولى للفنانين التشكيليين ، عام 1986. وسام أوفيسيه الفرنسى في الآداب و الفنون من الحكومة الفرنسية ، عام 1995 تكريم من لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة ، عام 1997.

كما حصل على وسام الإستحقاق الدولى من المؤسسة الدولية للسير الذاتية كامبريدج، المملكة المتحدة، عام 2000، إضافة تكريم من مقاطعة كان كون بالمكسيك، عام 2001. جائزة العمل المتميز للعمل الفنى "مصر القرن 21 " بينالى بكين الدولى الأول بالصين ، عام 2003. تكريم من جمعية الدفاع العربى المعنية بالدفاع عن صورة العرب ، عام 2004.