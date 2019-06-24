بالعناوين| أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات

بدأت وزارة التربية والتعليم اليوم، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويستمر التقديم حتى 15 يوليو القادم.

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف، من خلال شراكات ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات من القطاع الخاص، وهيئات اعتماد دولية، لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والقومي والإقليمي والدولي.

وتستعرض "الوطن" عناوين مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات، كالتالي:

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

العنوان: مدينة القاهرة الجديدة، التجمع الثالث، بجوار قسم القطامية، محافظة القاهرة.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر

العنوان: مدينة بدر، بجوار جهاز المدينة، محافظة القاهرة.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

العنوان: شارع بن حوكل، مدينة نصر، رابعة العدوية، محافظة القاهرة.

Itech school for applied technology

العنوان: الحي الثامن، مدينة الشروق، محافظة القاهرة.

مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية

العنوان: المنطقة الصناعية رقم 1، الحي السابع، مدينة العبور، محافظة الغربية.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

العنوان: عين حلوان داخل مصنع 99 الحربي، محافظة القاهرة.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام

العنوان: مدينة السلام، الكيلو 3، طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، بجوار استاد السلام الدولي، محافظة القاهرة.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

العنوان: المنطقة الصناعية بقويسنا، بجوار مصنع العربي، محافظة المنوفية.

وكان قد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسي الماضي 2018/2019.