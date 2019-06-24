"التعليم": نتيجة الصف الأول الثانوي العام الحالي "مرضية للغاية"

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الحالي مرضية للغاية، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح المنظومة وكذلك كل مُصححي الامتحانات إلكترونيا، وكل القائمين على المنظومة.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن التصحيح الإلكتروني يُعد مكسبا كبيرا للنظام التعليمي الجديد، حيث إن الورقة يتم تصحيحها مرتين، وهناك فرق في تطوير الأداء من التصحيح الإلكتروني في مارس الماضي وبين تصحيح الامتحانات الأخيرة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي نتيجة الصف الأول الثانوي في النظام الجديد.

وأوضح شوقي، في المؤتمر الصحفي، أنّ الطلاب اكتسبوا مهارات جديدة بالفعل، وأنّ نسبة النجاح العامة 91.4%، مؤكدة تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية.