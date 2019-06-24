أكد وزير قطاع الأعمال العام وجود اهتمام بقطاع السيارات، والسعى لإحياء شركتى «النصر» و«الهندسية للسيارات»، استناداً لما تمتلكانه من بنية تحتية جيدة، بُغية الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيراً إلى ما يمكن تقديمه من تسهيلات ومحفزات من جانب الحكومة المصرية لتشجيع «الشريك المرتقب».

وأكد الوزير خلال لقائه، أمس، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة «ولياو ليتشيانج»، وجود مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية للتعاون بشأن مشروع التوسع فى إنتاج الإطارات لشركة النقل والهندسة، وفرصة أخرى للشراكة مع شركة جنوب الوادى، التابعة للوزارة، فى مشروعات زراعية وتربية الماشية وإنتاج الألبان، حيث تمتلك 30 ألف فدان فى «توشكى».

واستعرض «الوزير» ملامح مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة للوزارة، بتكلفة تصل لـ21 مليار جنيه، عبر تحديث كل المراحل التصنيعية من الحليج إلى الغزل والنسيج وصولاً للملابس الجاهزة، وشراء أحدث الماكينات لتطوير المصانع، كما أشاد بعمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والروابط القوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد السفير الصينى على التطور السريع والشامل فى التعاون المصرى الصينى، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معرباً عن اعتزازه بتمثيل بلاده فى مصر لما تتمتع به من عراقة وحضارة، مؤكداً حرص الصين على تعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار «ولياو» إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسى بين مصر والصين، واللقاءات التى جمعت الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ونظيره «شى جين بينج»، والتى تعكس صداقة متميزة وعلاقات تعاون فريدة، لافتاً إلى أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجارى للصين فى القارة الأفريقية، فضلاً عن مساهمات الصين فى العديد من المشروعات العملاقة بمصر.