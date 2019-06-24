أشاد الدكتور أشرف بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية السابق، بمجهودات القائمين على إعداد قانون "هيئة الدواء المصرية"، منذ عام 2009، موضحًا أنه خرج بالشكل الصحيح، حيث كان الاسم الذي خرج به مقترحًا منذ عام 2009.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن وجود هذه الهيئة مستقلة بذاتها يمكنها من تنظيم سوق الدواء، موضحًا أن المريض كان الخاسر الوحيد من عدم استقرار السوق، التي كان منها عدم استقرار الأدوية.

وتابع أن الهيئة ستركز على جودة المصانع، وعدم صرف الأدوية إلا بروشتة، لافتًا إلى أنه سيتم التشديد على صرف الأدوية من الصيدليات، لا العيادات الخاصة بالأطباء.

وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت تراخيا كبيرًا في تطبيق القوانين، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيمكن جميع أعضاء المنظومة الطبية من القيام بدورهم.

وأكد أنه سيتم تحريز الأدوية غير المرخصة أو تلك التي تباع في أماكن غير حاصلة على إذن أو تصريح، وفقًا لهذا القانون.