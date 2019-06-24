قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن العلاقات المصرية اليابانية من المنتظر أن تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة عقب الزيارتين المرتقبتين للرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان خلال قمة العشرين الأسبوع المقبل، ومؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية بشهر أغسطس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر السفارة اليابانية، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يمثل مصر فحسب، ولكن سيمثل 50 دولة أفريقية، وسيكون صوت أفريقيا بقمة العشرين.

وأضاف أن اجتماعات وزارية جرت بالفعل للتجهيز لهذه القمة، حيث شارك وزير المالية فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، كما حضر وزير الاتصالات فى الاجتماعات التحضيرية، وناقشوا الاقتصاد العالمى، والتجارة والاقتصاد الرقمى.

‌وأوضح السفير أن مشاركة أفريقيا مهمة في هذه القمة، لأن هناك سببا اقتصاديا، حيث نما الوعى العالمى بشأن الدول النامية، التى يكون لديها فرص كبيرة للطلب والنمو، لاسيما مع جمود النمو فى الدول المتقدمة، وأفريقيا بشكل خاص مهمة للغاية لتعزيز النمو الاقتصاد العالمى.

ولفت قائلا إن وجود مصر فى هذا المحفل العالمى تمثيلا عن إفريقيا مرحب به، كما سيكون هناك بعض المناقشات الثنائية على هامش القمتين المتوقعتين، بين مصر واليابان لدفع العلاقات قدما. ‌