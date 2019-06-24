أصيب 4 كنديين من ذوي أصول فلسطينية، وسائق مصري، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدينة وادي النطرون بالبحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا بالواقعة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية.

وانتقل النقيب محمد المرشيدي، معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي عند الكيلو 80 اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة من دولة كندا، من أصول فلسطينية، بالإضافة إلى سائق مصري.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لإسعافهم، وهم "ناصر. ع. ال" 39 سنة، و"ميسون. م .ال" 36 سنة، و"حلا ن. ع" 4 سنوات، و"عبد الرحمن ن.ع" سنتان، و"محمد ع م" سائق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.