إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات وسحجات، في تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث بكفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل بسيارة أسفل الطريق الدولي الساحلي، والعقيد هاني صبحي، وكيل فرع البحث بكفر الدوار، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، فتم نقل المصابين لمستشفى إدكو لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.