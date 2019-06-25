واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى لليوم الثالث على التوالى تنفيذ أسبوع التنمية الشاملة بقرية حاجر خزام بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث نظمت الجامعة قافلة للتوعية الصحية بقيادة الدكتور ناديه عبد الله عميد كلية التمريض برفقة فريق من كليتى الطب والتمريض للتوعية بأهم المشكلات الصحية التى قد تواجه الأهالى.

ركزت الندوة على التوعية بموضوعات مختلفة عن الصحة الإنجابية، الالتهابات الكبدية، سرطان الثدى، فحوصات ما قبل الزواج ودورها فى الوقاية من الأمراض، الرضاعة الطبيعية والإسعافات الأولية ودورها فى الوقاية من الحروق.

كما تم تدريب 70 مواطنا ومواطنة من أهالى قرية حاجر خزام من خلال تقسيمهم إلى مجموعات للتدريب على الحقن العضلى وحقن الأنسولين وحالات النزيف والإغماء والصرع وتدريب السيدات على الفحص الشخصى لسرطان الثدى والإسعافات الأولية المختلفة بواسطة مجسمات ونماذج اصطحبها فريق القافلة للقرية لتدريب الأهالى عملياً.

ونظمت جامعة جنوب الوادى قافلة إرشاد زراعى داخل قرية حاجر خزام ضمت فريقا من كلية الزراعة بالجامعة برئاسة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم أستاذ الأراضى ووكيل كلية الزراعة، والدكتور محمد سيد حسن رئيس قسم المحاصيل، والدكتور أيمن عبدالنبي رئيس قسم البساتين، وقدمت القافلة توعية إرشادية غطت الجوانب المختلفة للنشاط الزراعي لأهم محاصيل القرية من حسن اختيار التقاوى والرى والتسميد والممارسات الحقلية الجيدة التي من شأنها تعظيم الإنتاجية وتحسين دخل المزارع، ثم عرجت القافلة على موضوع التخلص المفيد من المخلفات الزراعية وكيفية عمل سماد الكمبوست.

وفى نهاية الندوة التى أقيمت بالجمعية الزراعية بالقرية بحضور 45 مزارعاً أقيم حوار مفتوح من خلاله تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات الزراعية.

أكد الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، لشئون البيئة وتنمية المجتمع، أن الجامعة ستواصل خلال الأيام المقبلة فاعليات أسبوع التنمية الشاملة والتى بدأت بتنظيم قافلة طبية بشرية لتوقيع الكشف وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، كما تم تنظيم قافلة بيطرية لتحصين الثروة الحيوانية بالقرية، فيما تشمل الأنشطة خلال الأيام المقبلة تدريب الأهالى على المشروعات الصغيرة وعقد ندوات حول التوعية النفسية والسلوكية، كام سيتم تنظيم قافلة للتدريب على الحاسب الآلى، وورشة عمل لمدة يوم واحد لطلاب الجامعة بالقرية وذلك للتدريب على الطرق الحديثة لتعليم الكبار حتى يتم بواسطتهم فتح فصول لمحو الأمية لخدمة أهالى القرية، كما تشمل الفعاليات تنظيم يوم رياضى بالقرية، وعلى مدار ثلاثة أيام سيتم عمل معسكر خدمة عامة بالقرية يتم خلاله رفع المخلفات وتنظيم معسكر للتشجير، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة فى رفع الأعباء عن كاهل مواطنى جنوب الصعيد