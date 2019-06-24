قال ماساكي نوكي سفير اليابان في مصر، إن قمة العشرين التي تترأسها بلاده هذا العام، وتضم أكبر 20 اقتصادا عالميا يمثل إنتاجها نحو 80% من الإنتاج العالمي، ستركز على 3 ملفات رئيسة متعلقة بالتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية المستدامة والاقتصاد الرقمي فضلًا عن ملف الابتكار.

وأشار نوكي إلى أن محور التجارة يهدف إلى تقوية حرية حركتها عبر العالم، حيث تعتبر أهم التحديات التي تواجه القمة هي إعادة الثقة في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف حيث يتصاعد التوتر التجاري بين دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، وبدأ يؤثر سلبًا على معدلات النمو.

وتابع أنه فيما يتعلق بالملف الثاني، فإن قادة الدول المجتمعين سيناقشون بعض القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وخدمته لتحقيق التنمية المستدامة، بينما يأتي ثالثًا الحديث عن موضوع الابتكار وذلك من خلال مناقشة أهداف التنمية المستدامة والتي هي عبارة عن إطار لتعزيز التنمية في العالم، وفي هذا الإطار ستلعب التكنولوجيا الابتكارية دورًا كبيرًا لمناقشة قضايا مثل التغيرات المناخية وغيرها.